ASSE - OM : blessés, maintien, Marseille, Puel avait des choses à dire

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à l'OM

Le groupe face à l'OM

"Maçon, on le laisse avec la réserve pour qu’il puisse se gérer et reprendre les formes jouées. Le chirurgien est satisfait de son évolution mais il ne reviendra pas avec nous d’ici la fin de la saison. ll y a 7-8 bobos dans l'équipe, on fera le point demain. Yvan Neyou et Miguel Trauco ont repris normalement."

Le match à Montpellier

"Montpellier n’est pas notre meilleur match de la saison, mais c’était intéressant. Dans l’approche notamment. Les joueurs connaissaient les résultats de nos adversaires, il y avait une certaine pression. J’ai bien aimé notre caractère. On a encore des étapes à passer en étant plus efficaces. Dans l’état d’esprit, c’était bien. Quand on est comme ça, on obtient des résultats."

Le maintien

"Qui a dit que le maintien était acquis ? On a bien avancé, maintenant, ce qui m’intéresse, c’est le contenu. On veut bien faire et gagner contre Marseille. Il faut toujours se poser les bonnes questions et ce sont toujours des références de jeu."

L'OM

"Chaque équipe a eu son parcours, avec des moments intéressants et plus difficiles. Marseille a dû changer d’entraîneur. Le nouvel entraîneur insuffle un renouveau et essaye de construire pour la saison prochaine. C’est bien d’affronter des équipes qui jouent quelque chose. Ce sont des challenges. Je sens beaucoup de motivation chez mes joueurs. Mes joueurs deviennent de plus en plus compétiteurs. Il faut l’alimenter. C’est une belle opportunité de se mesurer à Marseille."

Le match à 13 heures

"Une fois c’est à 15h, 17h ou 21h. Il faut s’habituer à tous ces horaires. Les joueurs doivent bien se préparer. Chaque match est aussi différent. Marseille va nous proposer d’autres choses que Montpellier."

Propos retranscrits par Le Progrès