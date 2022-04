ASSE - OM : Daniel Riolo massacre Dupraz et sème un gros doute sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les limites de l’ASSE et de Pascal Dupraz sont apparues au grand jour dimanche face à l’OM. Malgré Denis Bouanga, les Verts ont coulé à pic dès lors que Jorge Sampaoli a trouvé la bonne formule tactique pour faire mal à son homologue stéphanois. Daniel Riolo n’a pas attendu cette lourde défaite pour se rendre compte des lacunes du coach haut-savoyard et de son effectif.

« C'est pas des défenseurs qu'ils ont c'est des catcheurs. Des colosses qui ne jouent pas au football. Dupraz a voulu mettre le bus, comme à son habitude et ça ne marche pas, a-t-il déploré au micro de RMC Sport. Je regardais le match et je me suis dis, qu'est-ce que Saint-Etienne fait la saison prochaine s'ils gardent ce coach ? Il ne peut pas avoir d'issue car à un moment il ne peut pas regarder un football comme ça. Là-bas ils commencent déjà à en avoir marre. C'est quoi le projet après ? » Ce même Riolo a ensuite rebondi sur les rumeurs du moment, selon lesquelles Dupraz pousserait en coulisses pour déjà prolonger un contrat qui expire en juin.

« Si je parle de ça c'est parce que, lui, demande à rester, a-t-il poursuivi. Les dirigeants l'ont pris pour le pompier, bétonne autant que tu veux, motive les gars. Sauve nous ! Saint-Etienne doit viser autre chose que de bétonner et attendre de se sauver. Même quand tu joues le maintien. Ce genre d'entraineur doit arrêter le foot . Tu ne peux pas avoir cette vision du football aujourd'hui. Pour les gens qui viennent au stade c'est un cauchemar ! Tu ne peux pas proposer un 5-5 avec deux lignes et j'envoie une sacoche devant en faisant courir deux joueurs. C'est pas du foot ! »

Pour résumer La lourde défaite encaissée par l’ASSE dimanche à Geoffroy-Guichard contre l’OM lors de la 30e journée de Ligue 1 (2-4) a donné de la matière à Daniel Riolo pour taper sur Pascal Dupraz. Son avenir est en suspens dans le Forez.

