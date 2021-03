ASSE, OM : Didier Deschamps et Nasser Larguet auraient pu être Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dans son livre « Derrière la porte verte » où il narre 20 d'anecdotes autour de l'ASSE, Bernard Lions a lâché plusieurs scoops autour d'histoires secrètes chez les Verts. On y apprend notamment qu'au début de l'année 2008, Bernard Caïazzo fait tout son possible pour évincer l'entraîneur Laurent Roussey et tente d'attirer plusieurs noms.

Bernard Caïazzo a tout tenté pour dégager Laurent Roussey...

« Caïazzo n’a plus qu’une idée en tête : faire la peau à Roussey. Il lui a même trouvé un remplaçant : Didier Deschamps, avec lequel il déjeune au restaurant Le Mas Candille, à Mougins. Libre depuis son départ de la Juventus, Deschamps est intéressé mais tant que Roussey reste en place, il ne donnera pas de réponse positive à Caïazzo. Lors du conseil d’administration qui suit, le principe de l’arrivée de Deschamps est acté à une condition : que Roussey ne gagne pas devant Rennes. Mais les Verts l’emportent 2-0 », peut-on lire dans l'ouvrage dont les meilleures feuilles circulent sur le site Poteaux-Carrés.

Autre piste envisagée plus tard : un ticket Boghossian – Larguet. « À défaut d’avoir convaincu Deschamps, Caïazzo appelle Alain Boghossian et le rencontre avec son agent dans ses bureaux parisiens. Tout est réglé, dès le lundi suivant, Boghossian sera le nouvel entraîneur et Nasser Larguet son adjoint. Il ne reste qu’une petite formalité : laisser passer le match contre Nancy pour annoncer la nouvelle. Mais Roussey l’emporte 4-0. Il devient dès lors plus délicat pour Caïazzo d’obtenir la tête du protégé de Romeyer ».