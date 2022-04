ASSE - OM : Dupraz prend la responsabilité de la défaite des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Malgré l'ouverture rapide du score de Denis Bouanga, l'AS Saint-Etienne s'est lourdement incliné ce dimanche à domicile face à l'Olympique de Marseille (4-2). Après la rencontre, l'entraîneur des Verts, Pascal Dupraz, a reconnu la supériorité des Marseillais avant de prendre l'entière responsabilité de cette défaite.

"Le responsable des défaites, c’est le coach"

"Nous sommes tombés sur meilleur que nous, tout simplement. Les faits de jeu l’ont rendu compliqué en plus. Donc déception parce que de manière heureuse nous menions au score, tant la bévue du gardien est conséquente. (...) À moi de faire en sorte qu’on fasse moins d’erreurs défensives, le responsable des défaites, c’est le coach. On a été déficient à la récupération de balle aussi aujourd’hui. C’est un coup d’arrêt mais on jouait l’OM, l’écart au classement a été confirmé. On ambitionnait de faire tourner le compteur mais la supériorité de l’adversaire, notre incapacité à être performant défensivement et un espèce de manque de jus ont fait la différence", a analysé Pascal Dupraz en conférence de presse d'après-match.

💬 "On a toujours été en retard cet après-midi. (...) On va revoir notre copie et surtout, on ne va pas paniquer. On est ni derniers, ni avant-derniers, ni décrochés."



La réaction de @CoachDupraz après #ASSEOM 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 3, 2022

Pour résumer Après la défaite de l'AS Saint-Etienne face à l'Olympique de Marseille (4-2), l'entraîneur des Verts, Pascal Dupraz, a reconnu la supériorité des Marseillais avant de prendre l'entière responsabilité de ce revers.

Fabien Chorlet

Rédacteur