ASSE, OM : inquiétude pour William Saliba

L'avance d'Arsenal a fondu en Premier League depuis que William Saliba est sur le flanc. L'ancien défenseur de l'ASSE et de l'OM souffre du dos, ce qui l'avait contraint à céder sa place le 16 mars dernier contre le Sporting Portugal en Ligue Europa.

Sa saison est peut-être terminée

Son retour devait intervenir dès mercredi pour la "finale" de Premier League face à Manchester City. Mais selon The Athletic, Saliba manquera encore à l'appel et ce sera aussi le cas face à Chelsea le 2 mai. L'international tricolore (huit sélections) n'est pas suffisamment remis. Le média évoque même une possible fin de saison. A suivre...