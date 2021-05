ASSE - OM (1-0) : la réaction de Puel après le succès de prestige des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Grâce à une réalisation d'Arnaud Nordin juste avant la pause (43e), l'AS Saint-Etienne s'est imposé ce dimanche sur sa pelouse face à l'Olympique de Marseille (1-0), pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Avec ces trois points, les Verts assurent officiellement leur maintien dans l'élite et remontent provisoirement à la 11e place au classement.

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur stéphanois, Claude Puel, s'est exprimé après cette victoire, vantant les mérites de son équipe. "C'était très bien en première période, on a subi un peu la seconde, physiquement on a baissé de rythme, mais on est resté concentrés, solides. (...) J'aime bien les progrès affichés et voir l'esprit de compétition de cette équipe. C'est un groupe qui commence à se fixer des objectifs et qui respectent les consignes qu'ils se donnent entre-eux", a confié le coach des Verts devant les médias.