ASSE - OM : la tenue du match menacée ?

En raison de la neige qui tombe actuellement à Saint-Etienne, la tenue du match ce samedi entre l'ASSE et l'Olympique de Marseille pourrait être menacée selon les informations de L'Equipe.

Le délégué de la LFP aura le dernier mot

Le quotidien annonce que l'optimisme est tout de même de mise tandis que "vingt agents de la ville et de la Métropole, dont quinze seront d'astreinte toute la nuit de vendredi à samedi, se chargeront d'enlever la neige sur et autour de la pelouse du stade Geoffroy-Guichard, qui sera chauffée jusqu'au coup d'envoi". C'est le délégué de la LFP qui confirmera, ou non, la tenue de cette rencontre.

Fabien Chorlet

Rédacteur