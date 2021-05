ASSE - OM (1-0) : le beau geste de Nordin auprès des supporters des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'AS Saint-Etienne retrouve bel et bien des couleurs en cette fin de saison ! Malgré plusieurs mois délicats sur le plan sportif, le club du Forez a finalement validé son maintien ce dimanche grâce à sa belle victoire acquise à domicile face à l'Olympique de Marseille (1-0). Désormais positionnés à la onzième du classement (45 points), les hommes de Claude Puel peuvent se tourner vers les deux dernières parties de la saison l'esprit tranquille.

Grand artisan de ce succès suite grâce à sa réalisation, Arnaud Nordin a eu une pensée pour les supporters des Verts en conférence de presse. "Nous avons eu une période compliquée durant la saison mais nous avions tous un objectif commun de nous maintenir. Il reste deux matches à jouer et nous voulons grappiller le plus de points possible sur ces deux dernières journées. Cela fait maintenant plus d'une saison que nous travaillons beaucoup. Sur la première période, nous avons plutôt bien joué."

"Cette victoire est pour eux"

Lancer le diaporama

OM - Mercato : la liste des partants possibles de l'été 2021 +14

Arnaud Nordin Credit Photo - Icon Sport

"Après la mi-temps, c'était plus compliqué mais l'équipe est restée solidaire pour prendre les trois points. C'est vrai que cette année nous avons eu un peu de mal à domicile. Gagner contre Marseille chez nous cela nous fait du bien. Les supporters nous manquent terriblement car ils nous portaient quand ça allait moins bien. Cette victoire est pour eux." Une délicate attention qui devrait toucher les fans des Verts.