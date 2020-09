ASSE, OM : les 2 clubs se prennent un tacle XXL d'un supporter du PSG

Ça vanne dur en ce moment en Ligue 1 ! Après leur victoire à Paris (1-0) il y a deux dimanches, la première depuis neuf ans, les joueurs de l'OM, Dimitri Payet en tête, s'en sont donnés à cœur-joie. Le Réunionnais avait déjà chambré sur les réseaux sociaux après la défaite parisienne en finale de la Champions League en août. Dans la foulée, les Phocéens ont décoré le Vélodrome d'un slogan d'après victoire au Parc… et se sont inclinés contre l'ASSE (0-2) pour la première fois depuis 41 ans. Les Verts se sont donc mis à chambrer à leur tour… et l'ont payé à Nantes (2-2) dans la foulée. L'arrosage des arroseurs a inspiré Julien Cazarre, supporter déclaré du PSG, dans sa rubrique pour France Football.

"En foot, la seule exception au chambrage, c'est la différence de division. Si t'es Calais et que tu tapes une équipe de Champions League, alors OK, admettons, surtout si l'équipe d'en face t'a pris de haut. Quand ça fait neuf ans que tu sers de paillasse à des gars, c'est compliqué de les chauffer quand tu les tapes… L'ultra, lui, il peut balancer "Ouais, mais vous avec votre pognon, vous prenez les stars donc c'est facile", c'est logique. Mais les mecs sur le terrain, eux, ils ont onze face à onze autres gars… T'es à armes égales. Quand les gars te mettent une saucée, c'est à la loyale… Et si tu te la racontes pour les avoir battus une fois, ben c'est que t'es devenu Calais… Et c'est pas rien.'

Les Verts en prennent aussi pour leur grade !

Mais Cazarre n'en avait pas que contre l'OM. Il s'est aussi payé l'ASSE ! "Mais il y a pire que de chambrer après neuf ans de salade de phalanges… Y a le chambrage stéphanois après plus de quarante ans sans victoire sur Marseille… Bordel, les gars, plus de quarante ans ! Y a des règles, on vous dit… C'est un art martial. Si un Parisien vanne un joueur du Real après une victoire en poules de C1, je le fous dans la Seine avec sa vodka Red Bull… C'est dit !"