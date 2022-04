ASSE - OM : les enjeux du match pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le dernier match contre Troyes (1-1) aurait pu permettre à l'ASSE de prendre un peu ses distances avec la zone rouge, de dépasser l'Estac au classement, un concurrent direct. Mais les Verts, rapidement menés, n'ont pu faire mieux que match nul. Un moindre mal vue leur prestation, leurs difficultés à mettre en danger le bloc compact présenté par Bruno Irles. Ce match nul, devant plus de 32 000 spectateurs, n'a pas arrangé les affaires de l'ASSE, toujours 18e de L1. C'est toujours mieux qu'il y a trois mois, quand l'équipe, 20e avec 12 points en 20 journées, était décrochée, à 7 points du barragiste, et Pascal Dupraz n'a pas manqué de le souligner. Mais si Bordeaux et Metz, respectivement 20e et 19e avec 5 et 4 points de retard, sont aujourd'hui les grands favoris pour descendre en L2, l'ASSE n'est pas encore à l'abri. Loin de là.

Il faudra faire sans Sackho et Khazri

A neuf journées de la fin, rien n'est fait dans le bas du tableau. Angers s'est donné un peu d'air en battant Brest (1-0) mais ses 32 points ne garantissent rien au Sco, 14e. Brest, 13e avec 35 points, et Reims, 12e avec 36 points, sont encore sous la menace également, si bien que l'on peut considérer que la lutte pour le maintien concerne encore 9 équipes. Pour l'ASSE, une blessure va compliquer la tache : celle du malheureux Falaye Sacko. Touché à un genou contre Troyes, le défenseur malien sera absent jusqu'à la fin de la saison. Une grosse perte vu son apport. Charge à Dupraz de trouver la solution pour pallier cette absence. Wahbi Khazri a quant à lui dû faire l'impasse pendant la trêve internationale (la dernière de la saison) sur les barrages de qualification à la Coupe du monde avec la Tunisie, face au Mali. Une blessure l'a contraint à déclarer forfait également pour la venue de l'OM. Un match qui devrait faire le plein dans le Chaudron (plus de 40 000 spectateurs attendus) et qui pourrait voir la première apparition d'Enzo Crivelli sous le maillot vert. Côté marseillais, William Saliba effectuera son retour, auréolé de sa première sélection en équipe de France. Avec l'objectif pour l'OM de consolider sa 2e place derrière le PSG, devant un Stade Rennais de plus en plus menaçant et un OGC Nice que les Olympiens ont battu (2-1) lors de la dernière journée, dans le sillage d'un Arkadiusz Milik en grande forme ces dernières semaines mais qui devrait être absent à Geoffroy-Guichard après s'être blessé avec la Pologne. Le défi s'annonce difficile pour l'ASSE, qui a vu sa dynamique s'essouffler avant la trêve. Les Verts n'ont en effet remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matches, péniblement, contre Metz (1-0). Il faudra en gagner d'autres pour aller chercher le maintien, et le plus tôt sera le mieux, évidemment...

Laurent HESS

Rédacteur