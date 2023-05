ASSE , OM, RC Lens : Geoffroy-Guichard, Vélodrome et Bollaert, patrimoines du sport français

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

58 000. Tel est le nombre de spectateurs à s'être rendus au stade Geoffroy-Guichard pour assister aux deux derniers matches de l'ASSE. Contre le FC Metz, pour une défaite 1-3, et hier, samedi, pour une victoire face à Guingamp en fin de match, 3-2. Et une fois encore, les supporters des Verts se sont illustrés, forçant même l'admiration de l'envoyé spécial de Ouest-France, le quotidien régional breton.

Le chaudron, qu'on le découvre ou non, ressemble à d'autres enceintes mythiques du football français, le Vélodrome de Marseille ou encore le stade Bollaert à Lens. Extrait retranscrits par le site poteauxcarrés.

"Être à Geoffroy-Guichard est une expérience sensorielle. On voit le vert, partout, tout le temps, des toilettes à la buvette. On sent le poids de l’histoire et l’odeur des frites. On goûte à la ferveur, rare et populaire, comme à Lens, comme à Marseille. On touche un peu du patrimoine du sport français rien qu’en montant les escaliers. Et on entend. Les Guingampais ont entendu, eux aussi. Un bruit sourd et violent, qui aura peut-être hanté leur nuit sur le chemin du retour vers les Côtes-d’Armor.

Ce son venu des Magic Fans, Green Angels et familles tout autour. 25 000 spectateurs, quand même ! Ce record de décibels, donc, autour de 20 h 43, quand Niels Nkounkou enrhumait Maxime Sivis et délivrait une merveille de passe pour un Ibrahima Wadji seul (avant d’être rejoint par tous les Stéphanois). C’est à ce moment que Saint-Etienne prit le dessus sur des Guingampais sonnés, éreintés. Guingamp, avec son cortège de jeunes pousses et d’inexpérience, pourra se dire qu’il apprend. Une ambiance pareille, peu l'avaient vécue."