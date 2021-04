ASSE, OM, OL : Sampaoli a recyclé une vieille idée de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Hier, le compte Twitter Treize013, spécialisé sur l'Olympique de Marseille, a révélé que Jorge Sampaoli avait mis en place un groupe élite, sensé permettre aux meilleurs jeunes du centre de formation phocéen de progresser de façon individuelle et ainsi se rapprocher un peu plus du niveau requis pour accéder au groupe professionnel.

Une passerelle entre les pros et les jeunes

Treize013 a expliqué : "Le club va mettre en place des entraînements individualisés pour faire progresser ce groupe élite. Ce seront des programmes sur plusieurs semaines, en plus des séances normales. Ça va se focaliser sur l'approfondissement des qualités des joueurs, leur point fort, et renforcer les qualités recherchées pour un footballeur professionnel. C'est un groupe qui ne sera pas figé et qui peut être amené à changer en fonction des performances de chacun. Le groupe élite sera composé des meilleurs du centre de formation de l'OM à partir de 16 ans. Ils s’entraîneront tous ensemble. Puis seraient dispatchés dans leur catégorie sportive respective le week-end pour jouer les matches. Le but du groupe élite, c'est l'émulation des joueurs en les confrontant aux meilleurs. Selon certains échos, on parle d’un travail d’individualisation sur les meilleurs éléments du centre".

On pourrait crier au génie de Sampaoli voire de son président, Pablo Longoria, qui a officié à la Juventus et Valence précédemment. Sauf que cette idée de groupe élite a déjà été mise en place du côté de Lyon en 2008, au moment de l'arrivée d'un certain Claude Puel. Fort d'un effectif composé de vedettes et d'un centre de formation ultra performant, l'actuel entraîneur de l'ASSE avait créé un groupe Elite afin de faire la passerelle entre les jeunes et les pros. Longoria, si critique envers les entraîneurs français, le savait-il ?