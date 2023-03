ASSE, OM, Stade Rennais : Krasso répond à Rongier et Genesio sur les pénaltys

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Depuis que la France s'est inclinée aux tirs au but contre l'Argentine (3-3, 3 t.a.b à 4) en finale de la Coupe du monde et que Didier Deschamps a juré qu'il n'avait pas fait travailler ses joueurs dessus, le débat fait rage en France : les pénaltys sont-ils une loterie. Le capitaine de l'OM, Valentin Rongier, dont l'équipe a été éliminée de la sorte par Annecy (2-2, 6 t.a.b à 7) mercredi et l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, qui a subi le même sort en Europa League contre Donetsk (2-1, 3 t.a.b à 4), pensent que oui.

Jean-Philippe Krasso, lui, est d'un avis contraire. L'attaquant de l'ASSE en a déjà converti 6 cette saison (sur un total de 13), dont un hier à Bordeaux (1-1). Pour lui, c'est tout sauf du hasard : "J'ai tiré comme d'habitude, j'ai attendu que le gardien me donne la solution, a-t-il déclaré à beIN. Là, il est parti un peu tard, il m'a mis en difficulté on va dire mais elle est rentrée c'est le plus important. Pour moi, un pénalty ce n'est pas une loterie".