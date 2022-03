ASSE - OM : une excellente nouvelle tombe pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

C’est encore un peu tôt pour y penser du point de vue des observateurs et autres analystes mais les supporters sont déjà à fond sur le sujet : le choc entre l’ASSE et l’OM programmé le premier week-end d’avril fait déjà des émules à Geoffroy-Guichard !

Selon le club forézien, le Kop Nord est en effet déjà complet (abonnés + pass étoiles et ultimate) du côté des fans stéphanois et, ce, alors que la vente des places pour ce choc débute aujourd’hui pour les abonnés, mercredi pour les membres et jeudi pour le grand public.

En attendant ce choc entre deux des plus grands rivaux du championnat de France, l’ASSE accueillera l’ESTAC vendredi (21h) quand l’OM recevra l’OGC Nice dimanche en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (20h45).

💥 #ASSEOM



𝐋𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞́𝐬, 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞 : voici tout ce que vous devez savoir sur l'ouverture de la billetterie pour le choc face à Marseille qui se jouera le premier week-end d'avril 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 13, 2022