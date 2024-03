ASSE : on comprend mieux le retour au premier plan d'un défenseur des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Les supporters de l'ASSE le savent : Mickaël Nadé a profité cette saison du départ de Dylan Batubinsika à la CAN pour intégrer régulièrement le onze des Verts. Pas gagné, à l'époque, pour celui qui n'avait guère convaincu Laurent Batlles au cours des derniers mois.

Dans l'émission consacrée aux Verts, SaintéNightClub, Jessy Moulin, ancien partenaire du défenseur stéphanois, a livré une anecdote intéressante à son sujet. Preuve que certains prennent conscience des efforts à fournir plus tardivement que d'autres. "Même si on voyait des qualités en lui. Il ne m’en voudra pas si j’évoque cette anecdote, mais c’était un défenseur qui… enfin moi, je finissais devant lui aux stats VMA. Je pense qu’il s’est vraiment mis au travail quand il a vu qu’il avait une chance d’en faire réellement son métier et d’avoir l’ambition de prolonger, de s’installer. Il s’est mis au diapason, et il s’est professionnalisé rapidement. Ça n’est quand même pas le même joueur que lorsqu’il a débuté. C’est ça aussi qui a été dur pour Micka, il a souffert un peu de cette image d’un défenseur qui faisait des erreurs, parce qu’il était jeune. On ne lui a rien pardonné."

Irréprochable depuis plusieurs rencontres, Nadé pourrait pousser Batubinsika ou Briançon sur le banc de touche dans les prochaines semaines.

