ASSE : on en sait plus sur la blessure de Monconduit

Comme nous vous l'avons relayé ce vendredi après-midi, le milieu de terrain de l'ASSE, Thomas Monconduit, se serait blessé à une cuisse ce jeudi à l'entraînement, soit quatre jours avant le déplacement à Grenoble.

Monconduit très incertain pour Grenoble !

Nos confrères du Progrès en ont dit plus sur la blessure de l'ancien joueur de Lorient. Ce dernier aurait bien ressenti une gêne à une cuisse et devrait passer dans les prochaines heures des examens afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Sa présence pour le match contre Grenoble serait très incertaine.

Pour résumer Blessé à une cuisse, le milieu de l'AS Saint-Etienne, Thomas Monconduit, devrait passer dans les prochaines heures des examens pour déterminer la nature exacte de sa blessure et sa durée d’indisponibilité.

Fabien Chorlet

Rédacteur