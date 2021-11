ASSE : on en sait plus sur la prochaine offre de rachat, elle est au rabais !

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Vente de l'ASSE, suite et toujours pas fin. Comme déjà évoqué hier sur le site de L’Équipe, on apprend que les candidats au rachat ont jusqu'à ce lundi soir pour déposer une offre écrite et ferme. KPMG, le cabinet d'audit chargé d'éplucher les candidatures, aurait eu à disposition 170 dossiers.

Sans que certains soient crédibles pour accéder à la fameuse Data Room dans laquelle figurent toutes les informations financières du club. Toujours selon le quotidien sportif, « au moins un candidat devrait être en mesure de faire une offre ferme de rachat, ce lundi. »

En revanche, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, qui espéraient 60 millions d'euros en échange de leurs parts sociales, n'attendraient plus qu'entre 12 et 20 millions ! France Bleu Loire Saint-Étienne confirme cette nouvelle fourchette et ajoute que « l'offre se situerait dans ces eaux là, proche de 18 millions d'euros. Suffisant pour faire céder les deux actionnaires ? » Telle est la question que tout le monde se pose aujourd’hui à Saint-Étienne.

