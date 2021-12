ASSE : on en sait plus sur la succession de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après la débâcle subie dimanche dernier face au Stade Rennais (5-0), Claude Puel a été démis de ses fonctions d'entraîneur de l'AS Saint-Etienne après plus de deux ans passés sur le banc stéphanois. Alors que c'est Julien Sablé qui assure l'intérim, deux noms reviennent avec insistance pour devenir le nouvel entraîneur des Verts : Pascal Dupraz et Frédéric Hantz.

Selon les informations du journal L'Equipe, la piste menant à Pascal Dupraz, qui veut venir dans le Forez avec des adjoints, se serait refroidie ces dernières heures tandis qu'une réunion entre l'ASSE et Frédéric Hantz aurait eu lieu ce jeudi. Quant à Julien Sablé, il pourrait rester à la tête de l'équipe jusqu’à la trêve hivernale en cas de victoire ce samedi face au Stade de Reims.

