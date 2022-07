ASSE : on en sait plus sur les premiers blessés de la saison

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Pour le premier stage de la saison de l'ASSE à La Plagne cette semaine, Laurent Batlles a emmené 28 joueurs. Dont de nombreux jeunes, qui vont avoir l'occasion de montrer au nouvel entraîneur des Verts qu'ils méritent une place dans son groupe pour la suite de la saison. Mais trois d'entre eux ont laissé passer leur chance à cause de pépins physiques.

Yanis Lhéry, Boubacar Fall et El-Hadji Dieye ne font pas partie du groupe pour la bonne raison qu'ils sont blessés. Le second souffre des adducteurs, ce qui nécessite du repos en ce début de préparation, et le troisième a profité des vacances pour subir une intervention chirurgicale à l'épaule. Le jeune ailier en termine avec sa rééducation, il devrait reprendre l'entraînement sous peu.

