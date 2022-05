ASSE : on sait pourquoi Dupraz et les joueurs se sont tus

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Ça non plus, les supporters de l'ASSE ne l'ont pas compris. Et c'est encore le cas puisque deux jours après la descente en Ligue 2 de leur équipe et la défaite face à l'AJ Auxerre, les fans stéphanois n'ont toujours pas entendu le moindre propos de leur joueurs et de leur entraîneur, Pascal Dupraz. Un silence radio qui trouve depuis quelques heures une explication, donnée par nos confrères du Progrès.

"Soucasse aurait ordonné à l'entraîneur et à ses joueurs de ne pas s’exprimer après la publication du communiqué des actionnaires, assumant "l’entière responsabilité" de l’échec et qui annonceront "dans quelque temps une nouvelle importante concernant l’avenir du club." Les joueurs auraient été laissés seuls et ni Dupraz, ni la direction ne seraient venus leur dire un mot dans les vestiaires."

Reste à savoir combien de temps cela va-t-il durer ?

Benjamin Danet

Rédacteur