ASSE : on sait quand l’avenir de Dupraz sera définitivement scellé

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Pascal Dupraz ne se fait pas plus d’illusions que cela. Arrivé à la mi-décembre 2021 sur le banc de l’ASSE en remplacement de Claude Puel, le coach haut-savoyard sait qu’il ne devrait pas faire de vieux os dans le Forez malgré la place décrochée en barrage.

« C'est pas le moment de parler de ces sujets-là, c'est le cadet de mes soucis, a-t-il déjà affirmé dimanche au micro de RMC Sport. Ce qu'il y a d'exceptionnel depuis que je suis à Saint-Étienne, c'est que les dirigeants se comportent merveilleusement bien avec moi, ils me font tous les jours confiance et nous avons ensemble un deal. Ce deal il va jusqu'au dernier match de compétition de l'ASSE et puis ensuite tranquillement... On commencera je l'espère par boire un verre si tout va bien et on verra ce que l'avenir nous réserve. »

Questionné sur le sujet hier, Loïc Perrin s'est montré très clair sur le sujet. « On n'a pas encore évoqué son avenir avec lui, a précisé le coordinateur sportif de l’ASSE sur France Bleu Saint-Étienne Loire. C'est ce que l'on dit depuis le début. Il est arrivé avec pour objectif de maintenir le club. On fera le point lundi prochain, au lendemain du barrage. Voir un peu comment chacun voit les choses. »

