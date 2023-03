ASSE : on sait quand Moueffek pourra rejouer !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Très important dans le rétablissement de l'ASSE, Aimen Moueffek avait permis à Laurent Batlles d'équilibrer son équipe. Lors de la première partie de saison, il avait manqué un milieu défensif aux Verts, une première digue sur lesquelles les attaques adverses s'échouaient. Avec Moueffek, l'entraîneur avait trouvé la bonne formule, surtout que le natif de Vienne n'hésite pas à se projeter et à une qualité de passe lui permettant de casser les lignes. Le gros souci, c'est qu'il est fragile et qu'il s'est à nouveau blessé le 11 février contre Dijon (2-0).

L'ASSE a très peu communiqué sur le sujet, et pour cause ! Echaudée par le physique défaillant de son joueur de 21 ans, elle veut prendre le temps de le remettre sur pied pour éviter une rechute. Pas de date de reprise, donc. Mais le site Peuple Vert assure que Moueffek devrait de nouveau participer aux entraînements collectifs dans deux semaines et qu'un retour à la compétition est envisagé début avril, après la trêve internationale. Le 1er avril, l'ASSE accueillera Niort ; le 8, elle affrontera le Paris FC à Charléty.