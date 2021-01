ASSE - Opinion : Caïazzo, Puel, Romeyer...aucun pilote dans l'avion

La gueule de bois est telle, après cette humiliation, qu'on se devrait presque de tirer à boulets rouges sur les seuls joueurs alignés face au voisin honni. Fustiger la faiblesse de certains, s'indigner face au manque d'amour propre et critiquer, bien entendu, les choix de l'entraîneur, Claude Puel, incapable de modifier son système alors que la maison verte prenait l'eau de toutes parts.

La gueule de bois est telle, après cette humiliation, que le peuple Vert s'évite pourtant toute forme d'acharnement. Dépité, sans doute, par le jeu proposé. Fatigué, plus certainement, par le manque de solutions offertes à un club qui navigue à vue. Les idées sont donc rares, les recours, inexistants. Trop de mépris accordé aux cadres, depuis des mois, pour qu'ils tentent de sauver ce qui peut encore l'être. Trop de confiance accordée aux jeunes pour qu'ils se remettent déjà en cause face à la crise qui couve. Trop de pouvoirs accordés à un seul homme qui, par ses fonctions de coach et de manager, fait la pluie et pas vraiment le beau temps à l'ASSE.

La gueule de bois est telle, après cette humiliation, qu'on aimerait tous rembobiner le mauvais film de ces derniers mois. Couper au montage les tristes scènes d'un Roland Romeyer qui fait et défait sans qu'il se rende compte, un seul instant, du mal que ça engendre. On ne reprochera jamais au président son amour du club, ni le fait qu'il lui appartienne (en partie). Mais comment ne pas condamner la gestion des cas Printant et Thuilot. Comment comprendre le yo-yo permanent d'un homme qui alterne, tous les six mois, entre devant de la scène et totale disparition médiatique. Comment admettre le récent entretien surréaliste, accordé à une télévision égyptienne, qui a eu pour seul effet de torpiller un dossier majeur du mercato.