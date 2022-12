ASSE : où en est vraiment le projet Socios Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Depuis 13 mois, le collectif Socios Verts, qui rassemble près de 2400 supporters, entreprises et collectivités, tente de prendre de l'ampleur pour devenir actionnaire de l'ASSE. Pour Le Parisien, le porte-parole des Socios Verts, Julien Béal, a fait le point sur l'avancée de ce projet.

"Si l’ASSE est vendue et que le nouveau propriétaire dit "je vous veux", la société sera lancée"

"Notre ambition est, tous ensemble, d’entrer au capital de l’ASSE pour aider notre cher club, que l’on aime par-dessus tout, à retrouver son lustre d’antan. Créée sous statut associatif, notre organisation évoluera en société coopérative d’intérêt collectif (SIC) lorsque l’opportunité d’entrer au capital de l’AS Saint-Étienne se présentera. Si l’ASSE est vendue et que le nouveau propriétaire dit "je vous veux", la société sera lancée. 250 entreprises de la France entière nous ont rejoints, ainsi que d’anciens joueurs de l’ASSE, comme la légende Lubomir Moravcik. Notre avocat est en train d’écrire une lettre d’intention pour rencontrer à nouveau les dirigeants du club et les tenir informés de l’avancée du projet. Si demain le club est vendu, plus nous serons nombreux, plus nous pourrons peser auprès du futur repreneur."

À Saint-Étienne, les supporters de l’ASSE veulent devenir actionnaires

Fabien Chorlet

Rédacteur