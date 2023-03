ASSE : out pour la saison, Charbonnier ne perd pas son temps et met un gros tacle !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Il y a une vie sans Gaëtan Charbonnier (34 ans). Gravement blessé et absent pour le reste de la saison, l’attaquant de l’ASSE ne perd pas de temps pendant sa période de convalescence et en a récemment profité pour rendre une petite visite de courtoisie à son ancien coach à Auxerre, Jean-Marc Furlan. C’est le technicien qui l’a fait savoir au site Ma Ligue 2 en ajoutant que Charbonnier regardait toujours les matches de l’AJA et ne les appréciait guère...

« C’est une catastrophe »

« J’ai des joueurs qui me sollicitent, a affirmé Furlan à nos confrères. Gaëtan Charbonnier est venu deux fois me voir, Quentin Bernard, Gauthier Hein, Mathias Autret aussi me sollicitent parce que j’étais proche d’eux. Je ne peux plus regarder Auxerre. Dimanche soir, Gaëtan Charbonnier m’a dit : "Tiens, j’ai regardé le match d’Auxerre à Lorient. Ils ont gagné 1-0 mais c’est une catastrophe." Je regarde beaucoup de matches, L1, L2, Coupes d’Europe, des matchs de National avec Le Mans. L’autre jour j’ai regardé Saint-Étienne-Annecy, dimanche PSG-OM et Nantes-Rennes. »

Pour résumer Blessé et indisponible pour le reste de la saison, Gaëtan Charbonnier (34 ans) en a profité pour aller voir son ancien entraîneur à Auxerre, Jean-Marc Furlan. Pour lui dire tout le mal qu’il pensait du niveau de l’AJA sans lui...

