ASSE : Pape Abou Cissé a déjà effacé sa boulette avec les Verts

Auteur d'excellents débuts avec l'ASSE, Pape Abou Cissé (25 ans) n'a finalement connu qu'un gros couac depuis son arrivée : une boulette en Coupe de France contre Sochaux (défaite 1-0) qui lui a valu quelques moqueries.

Loin de se cacher depuis une semaine et très bon à Rennes le week-end dernier, le défenseur sénégalais – prêté avec option d'achat par l'Olympiakos - « assume » totalement son erreur dans les colonnes du Progrès.

« C'est tombé sur moi, je l'assume »

« Parfois il faut jouer. Si on ne peut pas jouer contre Sochaux, sans manquer de respect à l’adversaire, on ne pourra jouer contre personne. On avait la place pour le faire. J’aurais pu dégager mais Saint-Étienne est une équipe qui joue au ballon. Maintenant, le football part de derrière. Je le prends pour moi et on continue à travailler et avancer », a-t-il glissé.

En mission à Saint-Etienne, Pape Abou Cissé est concentré sur la suite : « Le défenseur doit d’abord gagner ses duels et être sur la défensive. Je ne peux pas marquer des buts comme un attaquant. Je préfère défendre. Si l’adversaire met des ballons aériens, je vais me concentrer là-dessus et aider l’équipe le mieux possible pour remporter le match ».