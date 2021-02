ASSE : Pape Cissé revient sur sa première et montre des qualités de leader

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au Paris SG

Prêté la semaine passée par l'Olympiakos jusqu'à la fin de la saison, Pape Cissé n'avait pu faire ses débuts avec les Verts à Nice (1-0), dimanche. C'est donc hier, dans le Chaudron, qu'il a porté le maillot vert pour la première fois. Des débuts très encourageants, qui annoncent des lendemains très solides pour l'arrière-garde des Verts. Mais le géant sénégalais de 1m97 ne voulait retenir que le nul concédé au FC Nantes (1-1).

"Il faut attaquer et penser à Metz"

"Mes coéquipiers m'ont bien accueilli, m'ont mis à l'aise, a expliqué l'ancien Ajaccien sur le site officiel des Verts. Ça s'est très bien passé avec Harold. C'est dommage de prendre un but, mais on s'en est remis. On va continuer de bosser. C'était la première fois qu'on jouait ensemble. Il va falloir continuer à tenir la baraque derrière."

"En face, on avait une équipe en bloc compact. En deuxième période, ils ont poussé, on a utilisé les espaces. On est déçus du résultat. On aurait pu mettre des buts, mais bon... On a montré qu'on pouvait gagner ce match. Il faut attaquer et penser à Metz."