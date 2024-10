ASSE : pas d'inquiétude pour Davitashvili avant le RC Lens

L'information a vite été commentée. Et, comme souvent sur les réseaux sociaux, amplifiée. Car si Zuriko Davitashvili, battu hier avec la Géorgie par l'Albanie (0-1) en Ligue des Nations, est bel et bien sorti du terrain après un coup reçu, les supporters de l'ASSE ne doivent pas pour autant s'inquiéter.

Fatigue musculaire

Celui qui reste sur un triplé face à l'AJ Auxerre devrait bel et bien tenir sa place face au RC Lens samedi prochain, 19 heures. Informations prises, le Géorgien souffrait davantage de fatigue musculaire que du coup reçu lorsqu'il a été remplacé par Willy Sagnol, son sélectionneur. Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur des Verts, devrait sans doute le laisser souffler dans les prochaines heures afin de le récupérer dans de parfaites conditions face aux Sang et Or.