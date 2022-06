ASSE : pas de match en kop pour Dupraz, pas de montée de l'Alpe d'Huez pour Bernardoni !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Il y a trois mois, alors que l'ASSE était dans une bonne passe, Pascal Dupraz avait surpris tout son monde en clamant son envie d'assister à un match en kop une fois l'ASSE maintenue. De son côté, Paul Bernardoni, via un échange avec Romain Hamouma dans un entretien pour Prime Vidéo, avait annoncé un pari assez fou en cas de maintien de l'ASSE. « Si on se maintient, je vais monter l'Alpe d'Huez avec les 21 virages, avec le virage des Hollandais. C'est un truc mythique donc je m'engage à le faire et étant donné qu'on va se maintenir, je vais le faire », avait-il expliqué. Raté, là aussi. En beauté !

⚽️ ASSE - AJ Auxerre : Dupraz se fait chambrer par un joueur de l’AJA #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/7tQiH7zHWd — But! Saint-Étienne (@ButASSE) May 30, 2022

