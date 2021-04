ASSE : pas si désunis que ça, les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

L'ASSE s'est donnée une bonne bouffée d'oxygène en allant s'imposant avec la manière à Nîmes hier grâce à des buts de Wahbi Khazri et Denis Bouanga. Un succès qui permet aux Verts de pointer à présent à 7 points des Crocos, actuels barragistes, et à 8 points des Nantais, 19es. Alors que l'état d'esprit des hommes de Claude Puel avait été montré du doigt après la défaite contre Monaco (0-4), certains évoquant notamment des tensions entre jeunes et anciens dans le vestiaire, l'équipe a su faire corps et a affiché un visage très solidaire aux Costières dans ce match crucial.

Camara : « La victoire du collectif »

« On a fait un gros match, face à un concurrent direct, et on est très heureux. On a su rester soudés. C'est la victoire d'un collectif. Tout le monde a fait le job », s'est félicité Mahdi Camara, encore très bon hier. Et à Yvan Neyou d'ajouter : « On s'est parlé avant le match, on s'est dit les choses. On a insisté sur l'importance de cette rencontre, qu'il fallait en sortir comme des hommes. Ça fait beaucoup de bien. C'est une belle récompense collective ».