ASSE : Pascal Dupraz défend ses supporters et cartonne ceux de l'OGC Nice

Invité à s'exprimer vendredi sur le huis-clos touchant l'ASSE pour la réception du Stade de Reims, Pascal Dupraz a déploré la lourdeur de cette décision des instances et le refus de conciliation du CNOSF. Des décisions que le Haut-Savoyard juge disproportionné pour ce qui n'était qu'un simple spectacle pyrotechnique.

« Pour ce qui est des supporters, je ne veux pas me mettre les instances à dos mais bon, je n'ai pas vu grand monde en danger ce jour-là. Le jour où ça a allumé des pétards c'était sympa, c'était festif. Il paraît qu'ils n'ont pas la droit et certainement qu'il y a de bonnes raisons pour qu'on ne les autorise pas. Cela a certainement un certain danger réel mais moi j'ai trouvé ça chouette (…) Les feux d'artifice c'est sympa. J'aime bien allé voir les feux d'artifice au bord du lac d'Annecy. Il y a du monde, c'est bien. J'aime bien les voir à Genève. Quand c'est la fête nationale pour nos amis helvètes je trouve ça super sympa »