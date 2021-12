ASSE : Pascal Dupraz nouvel entraîneur des Verts (officiel)

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Julien Sablé, ancien milieu de terrain de l'ASSE, n'assurait que l'intérim. Certes adjoint de Claude Puel, mis à pied depuis le dimanche 5 décembre et la lourde défaite contre le Stade Rennais (0-5), le Marseillais d'origine a dirigé l'entraînement du groupe professionnel depuis le mardi 7 jusqu'à ce mercredi. C'est donc lui qui était sur le banc stéphanois pour le déplacement à Reims (0-2) samedi, où l'équipe a confirmé ses grandes difficultés du moment. En parallèle, la direction du club travaillait pour trouver un successeur à Claude Puel.

Trois noms ont filtré dans les médias, ceux de Pascal Dupraz, Frédéric Hantz et David Guion. L'ancien Rémois souhaitait venir avec son staff et avoir des garanties pour le mercato. Sa candidature a donc été repoussée. Restait Hantz et Dupraz, et c'est ce dernier qui a été choisi. Il est arrivé en train ce mardi à Saint-Etienne pour finaliser son contrat, juste après que celui de Claude Puel a été résilié.

L'ancien coach d'Evian TG, Toulouse et Caen - qui ne s'est engagé que jusqu'à la fin de saison - arrive en compagnie de son préparateur physique, Baptiste Hamid, et c'est tout. Julien Sablé reprendra sa place d'adjoint à ses côtés.

✍️ 𝗣𝗮𝘀𝗰𝗮𝗹 𝗗𝘂𝗽𝗿𝗮𝘇 est le nouvel entraineur de l'#ASSE !



Le technicien s'est engagé jusqu'en juin 2022 avec l'objectif de maintenir le club en @Ligue1UberEats 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 14, 2021

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

POUR L'AMOUR DES VERTS ! 💚

L'ASSE a octroyé plus de responsabilités à Loïc Perrin, une bonne nouvelle pour la transmission de vertus depuis trop longtemps ignorées !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/2im3XUb78h — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 7, 2021