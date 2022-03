Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Conscient de la chance qu'il a d'être sur le banc de l'ASSE, Pascal Dupraz a encore évoqué ce privilège dans les colonnes du Dauphiné Libéré. Le Haut-Savoyard l'a bien dit : il est « un chanceux ». « C’est un cadeau du ciel. Il y a une telle ferveur ici. Le foot c’est ma passion. Dans les tribunes, tu retrouves l’ouvrier, le patron, le fonctionnaire, un étudiant, un retraité… À Saint-Étienne, j’ai croisé des mamies avec le masque ASSE m’implorant de laisser les Verts en Ligue 1. C’est ça le foot », a-t-il glissé.

« Le fait de cataloguer a quand même du bon »

Selon lui, Dupraz doit la chance qui lui est donnée à son image : « Je suis surcoté. Pour entraîner Saint-Étienne, il faut avoir la cote. Le fait de cataloguer a quand même du bon. Comme on me décrit comme un pompier, ça me donne du travail tout le temps. Je préfère être pompier que pyromane. Aujourd'hui, je suis tout de même à la place de Jean Snella ? Putain... C’est exceptionnel ça. Merci pour cette onde extraordinairement positive. Pour le coup c’était un pionnier, un précurseur. Quelle chance. Définitivement ».

Il reste programmé pour un départ en mai

Vivant l'instant présent, Pascal Dupraz ne veut pas qu'on lui parle de prolongation tout de suite : « La location de ma maison s’arrête fin mai. Trop souvent on fait l’erreur de se projeter. J’ai envie de vivre intensément le moment présent. Il y a un peuple qui est derrière nous (...) Au feu, des personnes se sont arrêtées pour venir me remercier. De quoi ? Rien n’est fait. Tout ce que je souhaite, c’est que l’on remercie les joueurs, fin mai ».