ASSE : Dupraz voit émerger un joueur de Ligue des champions chez les Verts

En conférence de presse, Pascal Dupraz a fait l'éloge des qualités de Denis Bouanga, pas toujours assez utilisés selon lui, alors que le Gabonais reste sur deux belles prestations contre Strasbourg (2-2) et à Paris (1-3)...

« Ce doit être le futur Romain Hamouma de l'ASSE, a soutenu Dupraz. Il a des qualités de Ligue des champions mais il ne les exploite pas toujours suffisamment. Il va à 2000, il est capable de répéter les efforts. Il doit exploiter la quintessence de ses qualités. Avec lui, Hamouma, Khazri, Boudebouz, Nordin, Thioub, on a de très bons attaquants, sans oublier le « grantatakan » qui est actuellement dans du formol. J'ai un bon effectif et en plus ce sont de bons gamins. C'est une chance terrible. »

"L'affluence de dimanche est un vrai sujet dans le groupe. Ils ne parlent que de ça. C'est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de club qui peut voir autant de supporters dans cette situation. J'espère voir Geoffroy Guichard à guichet fermé."