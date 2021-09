ASSE : Patrick Guillou ne loupe pas Claude Puel

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dans quatre jours, dimanche, ce sera le derby entre l'ASSE et l'OL. Et de toute évidence, le club du Forez ne fera pas figure de favori, lui qui occupe une bien triste place de dernier de Ligue 1. Habituel chroniqueur pour Le Progrès, Patrick Guilllou, ancien latéral des Verts, notamment, a une fois encore donné sur les Verts et le match tant attendu qui arrive.

Puel en prend pour son grade. "Avec l’ASSE, on est incapable de dire qui est le onze titulaire, quelle est l’animation et le système de jeu (...) Depuis deux ans, ce qu’a voulu mettre en place Claude Puel ne fonctionne pas. Il a carte blanche et on est dernier. À Saint-Etienne, on a absolument besoin d’avoir un leader fédérateur et pas segmentant."

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

🗣 UN DERBY POUR SURVIVRE !

L’ASSE est au bord du gouffre avant d’affronter l’OL ! Un mauvais résultat pourrait annoncer de gros chamboulements au sein du club !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/y8Q5UJG2mF — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 28, 2021