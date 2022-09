ASSE : Pau, blessés, le cas Abi, les gardiens, Batlles avait des choses à dire

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le groupe

"Est-ce que je dois faire rentrer tout le monde, Est-ce que je dois laisser les joueurs qui ont performé ? Je me pose encore pas mal de questions. J'ai des joueurs qui ont des cartons. Lobry a repris l'entrainement ce matin. Il avait de l'eau dans la cheville, il fallait qu'elle s'évacue et que ça sèche. Il a repris avec les kinés, il attend de voir la réaction de la cheville demain avant de pouvoir peut être reprendre. Sow joue avec la réserve ce soir, Gauthier aussi. Il faut que je fasse un roulement avec les jeunes entre la réserve et le banc pour qu’ils gardent le rythme. Pour Charles Abi, vous demanderez à la présidence..."

Les gardiens

" Le poste de gardien est particulier. Une hiérarchie a été établie. Matthieu le savait. Je pense que je vais repartir avec Étienne Green. Etienne a aussi vu les prestations de Matthieu, il y aura de la concurrence, j'en suis très heureux."

Pau

"On va être attendu dans un pays du rugby... Il va falloir être costaud, fort mentalement, essayer de confirmer ce qu'on a été capable de faire contre VA et Bastia. Confirmer c'est souvent le plus difficile. Pau a eu un début de saison compliqué, c'est une équipe qui a énormément de visage, ils ont perdu des joueurs très importants. C'est une équipe qui se cherche un peu tactiquement aussi, qui a souvent joué en 4-2-3-1. Le dernier match ils ont joué à 5, ils ont fait un résultat."