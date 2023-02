ASSE - Pau : le coach palois enrage contre l'arbitrage après le match

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Sans être brillant, l'ASSE s'est imposé ce samedi sur sa pelouse contre Pau (2-0), à l'occasion de la 25e journée de Ligue 2. Après la rencontre, le coach palois, Didier Tholot, a regretté que le premier but inscrit par les Verts soit hors-jeu.

"L'ASSE ouvre le score sur un but hors-jeu"

"Comme toutes les semaines depuis quelques temps... Je pense qu’on n'a rien à envier à cette équipe de Saint-Étienne dans le jeu. Je pense qu’ils ouvrent le score sur un but hors-jeu, derrière on frappe sur la barre. (...) On prend un premier but hors-jeu, on ne peut pas être arbitre de touche non plus ! Il ne faut pas compter sur les autres, il faut compter sur nous."

90e+3 : Allezzzzzzz ! Février, c’était vraiment bien ! Au travail pour que mars soit encore mieux 👊



💚 2-0 🟡 #ASSEPAUFC pic.twitter.com/yHYOtDCTbn — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 25, 2023

