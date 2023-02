ASSE - Pau : les Palois pestent encore contre l'arbitrage du match

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Sans être brillant, l'ASSE s'est imposé ce samedi sur sa pelouse contre Pau (2-0), à l'occasion de la 25e journée de Ligue 2. Après le match, le coach palois, Didier Tholot, a regretté que le premier but inscrit par les Verts soit hors-jeu. "Je pense qu’ils ouvrent le score sur un but hors-jeu, derrière on frappe sur la barre. (...) On prend un premier but hors-jeu, on ne peut pas être arbitre de touche non plus ! Il ne faut pas compter sur les autres, il faut compter sur nous."