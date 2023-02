ASSE - Pau : les Verts signent la passe de quatre et s'éloignent de la zone rouge

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Grâce à des réalisations d'Ibrahima Wadji (29e) et Jean-Philippe Krasso (76e s.p.), l'AS Saint-Étienne a battu ce samedi sur sa pelouse Pau (2-0) et enchaîne une quatrième victoire consécutive en Ligue 1. Grâce à ce nouveau succès, les Verts se donnent un peu d'air avec la zone rouge et comptent désormais sept points d'avance sur Dijon, le premier relégable.