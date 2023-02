ASSE : Pavlovic se présente, Batlles annonce un coup dur contre Annecy, d’autres départs à venir !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Les mots de Matéo Pavlovic :

« Cela s’est fait le dernier jour et je n’ai pas trop réfléchi en venant directement en voiture. J'ai des bons souvenirs à Geoffroy-Guichard en marquant deux fois. Je suis très motivé pour aider le club. Je me sens bien, mais pas encore à 100% prêt. J'ai besoin de quelques entraînements avec le groupe pour retrouver le rythme. C'est une Ligue physique avec du duel, le talent ne suffit pas. Il faut avoir la dalle. Mon mental est comme ça, je veux toujours gagner. Je peux jouer attaquant et défenseur. Avec Angers, je me suis retrouvé attaquant car nos attaquants étaient partis à la CAN. »

Les mots de Laurent Batlles :

« On doit faire le point avec les médecins pour voir comment on pourrait faire jouer Mateo, mais je pense que le mercato a été assez cohérent. Il y a eu pas mal de départs. On est un nombre relativement normal. Ce matin, on était 18 avec quelques blessés. On recherchait un joueur de couloir avec un peu de vitesse. Les quatre matchs qui arrivent sont très importants. Annecy court beaucoup, met de l'intensité et du pressing. Aujourd'hui, c'est entre eux et moi. J'ai dit aux joueurs ce que j'avais à leur dire. Au niveau du groupe, Gaëtan Charbonnier sera absent à cause de son dos. On doit encore réfléchir à certains ajustements contre Annecy, pas seulement Charbonnier. Il y a eu des choses intéressantes à l'aller. On doit être plus performant dans les deux surfaces. Quant à moi, j’ai toujours la flamme. Je suis entraîneur de l'ASSE, je veux réussir ici, j'ai réussi en tant que joueur et en tant qu'entraîneur avec la réserve. »

Les mots de Loïc Perrin :

« Forcément, les duels font partie des qualités qu'on apprécie chez Mateo. La blessure d'Anthony (Briançon) n'était pas prévue, il fallait faire vite et il y avait une grève des contrôleurs aériens donc il est venu en voiture (...) Sadiq ? On est tombé sur des gens tordus alors qu'on avait un accord. Ils ont fait le déplacement pour repartir. Cela faisait longtemps qu'on était sur ce joueur. C'était très compliqué de se retourner, le joueur a dû repartir à 21 heures de L'Etrat. Dans les couloirs, on considère qu'on a des joueurs au centre de formation qui peuvent être prêts. Notre recrutement était nécessaire pour amener des nouveaux visages avec de la fraîcheur. J'ai l'intime conviction que l'on s'est renforcer. On ne doit pas tout remettre en question par rapport aux 5 dernières minutes contre Sochaux. Charles Abi doit nous quitter aujourd'hui. D'autres départs sont encore possibles car des marchés sont ouverts, notamment au niveau des gardiens. »