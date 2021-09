ASSE : Perrin garde un ennemi intime des Verts dans son coeur

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Le Vélodrome plus beau stade de Ligue 1 selon Loic Perrin ? Le légendaire ex-capitaine des Verts s’est confié au Progrès et a livré son classement des plus belles enceintes de Ligue 1. Dans son top 3, trois des plus grosses ambiances de Ligue 1 dans lequel figure bien évidemment son Chaudron de Geoffroy Guichard (ASSE), Bollaert (Lens), et le Vélodrome (OM), alors qu’il n’a pourtant jamais gagné à Marseille, la série d’invincibilité des Marseillais datant de 1979 ayant pris fin en septembre 2020 (victoire 0-2 de l’ASSE) après l’arrêt de sa carrière.

"Au niveau ambiance et architecture, Geoffroy-Guichard est l’un des plus beaux stades de Ligue 1. Il fait partie du Top 3. Le Vélodrome est impressionnant. Lens, aussi, c’est sympa parce que c’est un club populaire. Un stade vide, c’est joli mais ça ne rime à rien. Il faut que ce soit plein, que ça vive. À Saint-Etienne, justement, on a la chance que ça vive."

"S'il fallait retenir un ou deux matches ? Le barrage de Ligue Europa contre Karabükspor quand on se qualifie aux tirs au but. Des derbys, en particulier celui où Robert marque à la fin, le stade explose. La demi-finale de Coupe de France il n’y a pas si longtemps. Je me souviens aussi de celle de Coupe de la Ligue contre Sochaux. Je débutais en pro, j’étais dans les tribunes. Ce match m’avait marqué." - c’est dit.

