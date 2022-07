ASSE : Perrin met en garde ses recrues sur la pression du Chaudron

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Même s'ils vont jouer leurs quatre premiers matches à domicile dans un Geoffroy-Guichard à huis-clos, les Verts vont rapidement apprendre que le Chaudron peut bouillir les adversaires autant qu'ébouillanter ses propres joueurs. C'est ce qui s'est produit le 29 mai dernier lors des barrages contre Auxerre, ce qui a entraîné les sanctions que l'on sait. Lors de son passage sur France Télévisions hier à l'occasion du passage du Tour de France le Forez, le coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin, 17 saisons professionnelles au sein du club, a expliqué combien Geoffroy-Guichard pouvait être impressionnant.

"Ce n'est pas évident de jouer à Geoffroy-Guichard, parce qu'il y a une atmosphère qu'il n'y a pas dans d'autres stades. Cela peut être un endroit extraordinaire, mais j'ai vécu des moments très compliqués également dans ce stade. Des moments où sportivement cela a été compliqué donc forcément on a un public de passionnés, ça peut donc être à double tranchant. J'ai vécu des moments exceptionnels de partage avec les supporters. Au final quand on joue au foot, c'est ce dont on se souvient après une carrière. Les titres dans un premier temps et après le bonheur et le partage qu'on peut avoir avec les gens."