ASSE : Perrin sort du silence pour Batlles et fait une annonce sur le futur coach

Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Présent ce vendredi midi en conférence de presse aux côtés d'Anthony Briançon, le coordinateur sportif de l'AS Saint-Étienne, Loïc Perrin, s'est exprimé publiquement pour la première fois depuis le départ de Laurent Batlles.

"Avant que vous posiez vos questions, je vais vous expliquer le pourquoi de ma présence. On a une actualité un peu chargée. Laurent Huard est bien occupé. Je suis là pour assumer ma responsabilité dans cette période délicate qu’on traverse tous ensemble. J'ai une grosse pensée pour Laurent Batlles mais aussi pour Emmanuel Da Costa et Romain Brottes qui nous ont quittés. Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre mais cela fait partie de notre métier. Je souhaite les remercier pour leur implication, j'aurais aimé que ça se termine autrement mais j'ai une grosse pensée pour eux. Comme nous l'avons déjà dit, c'était quelque chose qui n’était pas du tout prévu mais avec le match de mardi, et à la fois avec l’enchainement des défaites, la prestation de mardi qui a été plutôt inquiétante, on a vite pris la décision. On a reçu le coach après le match. On a rapidement contacté Laurent Huard. J’allais dire que c’est facile de virer quelqu'un dans la façon de faire mais après il faut restructurer. Depuis, on a présenté le nouveau staff aux joueurs, il y a également eu la prise de parole de Jean-François Soucasse devant les médias, parce que j'entends parfois dire qu'il ne fait rien, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, il faut se remettre au travail et repartir sur une nouvelle dynamique. Parce que le but d'une telle décision est qu'il y ait un effet psychologique sur le groupe. Je suis persuadé qu’on a de bons joueurs, je l’ai vécu en tant que joueur ce manque de confiance, il faut qu'ils la retrouvent c'est le plus important et que les joueurs remettent de l’implication dans ce qu’ils font", a confié l'ancien capitaine et défenseur central des Verts dans des propos rapportés par Envertetcontretous. Loïc Perrin a aussi fait le point sur la quête du successeur de Laurent Batlles, assurant que le club du Forez voulait qu'il s'installe "le plus rapidement possible" sur le banc stéphanois.

