ASSE : Pétrot fait une annonce forte pour Guingamp

Menée au score par Rodez (1-1), l'AS Saint-Etienne a trouvé les ressources pour égaliser en fin de partie hier par Kader Bamba. Une belle réaction même si cela n'a pas suffi à renouer la victoire après la désillusion contre Metz (1-3). Comme ses coéquipiers, Léo Pétrot constate que le terrain n'a pas aidé mais également que les organismes sont fatigués. Mais le défenseur central promet une réaction samedi prochain contre Guingamp dans le Chaudron.

"On a envie de montrer une autre image face à Guingamp"

"Ils nous ont fait déjouer, c’était à nous de trouver les solutions, a expliqué Pétrot au site Evect. On a essayé de passer par les côtés, ça a été plus compliqué. Dans une saison, il y a des matches plus durs que d'autres. On ramène un point, il faut parfois s’en satisfaire. C'est une saison particulière avec notamment la Coupe du monde, ça tire un peu dans les organismes. De temps en temps il y a un peu de fatigue mais c'est pareil pour toutes les équipes. On a envie de montrer une autre image face à Guingamp par rapport au dernier match à domicile (défaite 1-3 face à Metz, ndlr). On a toujours le même objectif : prendre des points et avancer au classement."

Pour résumer Comme l'ensemble de ses partenaires, le défenseur de l'ASSE Léo Pétrot reconnaît avoir les jambes lourdes, ce qui pourrait expliquer les déceptions face à Metz (1-3) et à Rodez (1-1) hier. Mais il annonce une réaction pour la réception de Guingamp samedi.

