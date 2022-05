ASSE : peur sur Saint-Étienne, les forces de l’ordre affluent !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE est dans une situation très délicate. Les Verts n’ont plus leur destin entre leurs mains et devront compter sur un faux pas du FC Metz lors de la dernière journée de Ligue 1 pour accrocher la place de barragiste. Alors que la situation est tendue entre les supporters et le club, les forces de l’ordre affluent.

Le journaliste Adrien Blettery annonce que la préfecture gardera un œil particulier sur le centre d'entraînement de l'ASSE et sur le stade Geoffroy-Guichard durant toute la semaine. De plus, les agents du renseignement territorial sont mobilisés sur cette veille. Une véritable augmentation de la patrouille.

Toute la semaine, la préfecture gardera un œil particulier sur le centre d'entraînement de l'#ASSE et sur le stade Geoffroy-Guichard. 👀



D'avantage de patrouilles sont prévues. Les agents du renseignement territorial sont mobilisés sur cette veille. 👮‍♂️ — Adrien Blettery (@AdBlettery) May 16, 2022

Pour résumer Alors que l’ASSE lutte pour son maintien en Ligue 1, le club redoute des débordements de la part de certains supporters. la préfecture va mobiliser plus de patrouille pour surveiller le Stade des Verts et le centre d’entraînement cette semaine.

Adam Duarte

Rédacteur