ASSE - Paris FC : Batlles annonce deux retours et plusieurs coups durs chez les Verts

Le point sur l’infirmerie :

« Du côté des retours, Stéphane Diarra et Dylan Chambost reviennent. Thomas Monconduit s’est également entraîné normalement. On attend un deuxième avis médical concernant Gautier Larsonneur. Pour Dylan Batubinsika et Ibrahima Wadji, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Il ne faut pas les attendre avant le match de Pau. »

L’objectif contre le PFC :

« Tant qu’on gardera ces valeurs, les gens viendront au stade. Demain, on n’aura pas besoin de motiver les joueurs. Il y a cet anniversaire, mais il y a surtout les objectifs fixés. Ceux-ci demandent de l’humilité et de la simplicité. »

