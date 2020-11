ASSE : Pierre Ménès accable Puel et tire la sonnette d'alarme

L'ASSE reste sur 5 défaites de rang en L1 et selon Pierre Ménès, sa situation devient préoccupante. Dans son PierrotFaceCam, lundi, le consultant de Canal+ a principalement ciblé Claude Puel. « Puel n'est pas le seul responsable mais le choix philosophique du club, c'est quand même un peu lui. Le tout jeune, ça ne marche pas. Quand ça va pas, ça s'effondre. »

« L'équipe est très jeune, OK, mais tu l'as voulu ! »

Et à Ménès d'ajouter : « La défense stéphanoise, ça ne va pas du tout et les options ne sont pas si nombreuses. Le club a vendu Fofana et Saliba pour 70 M€. Les finances en avaient besoin, OK. Mais il aurait peut-être été judicieux de réinvestir 10 ou 15 M€ sur des arrières centraux avec de la bouteille. L'équipe est très jeune, OK, mais tu l'as voulu ! Quand je vois M'Vila avec Olympiakos, il calmerait. A vouloir supprimer les gros salaires et s'attaquer aux cadres, on en arrive là. Aujourd'hui, Saint-Etienne est un club en danger. »