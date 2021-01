ASSE : Pierre Ménès s'emballe pour la jeune garde des Verts !

L’ASSE continue sa saison galère. Après avoir relevé la tête avec notamment un bon point pris contre le PSG pour débuter l’année 2021 à Geoffroy-Guichard (1-1), les Verts se sont inclinés coup sur coup à Reims (1-3) puis hier à Strasbourg (0-1).

« Les Verts n’ont pas à rougir de leur prestation »

Malgré la défaite et ses à-côtés, Ménès n’a pas enfoncé les Verts, bien au contraire. « Pour autant, les Verts n’ont pas à rougir de leur prestation, a-t-il prolongé. Cela ressemblait un peu à un match de Coupe, avec une équipe très jeune et très enthousiaste, qui aurait pu ouvrir le score si Boudebouz n’avait pas envoyé son penalty au-dessus du but. À propos de ce penalty, il faut m’expliquer comment on peut siffler pour cette faute de Kawashima sur Moueffek et ne pas siffler pour la même faute de Bernardoni sur Mbappé, samedi à Angers ? Dans les deux cas, l’attaquant a perdu le ballon et dans les deux cas, il y a faute du gardien. Ce n’est pas normal que d’un jour sur l’autre, deux arbitres prennent une décision radicalement opposée pour exactement le même fait de jeu. »