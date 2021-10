ASSE : Pierre Ménès en dit plus sur la vente du club

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Il est de retour. Et ce plusieurs mois après son départ des antennes du groupe Canal +. On parle ici de Pierre Ménès qui, sur son site Pierrotlefoot, a repris ses habitudes en répondant aux questions des supporters. C'était le cas, hier, avec une demande au sujet de l'avenir de l'ASSE à court terme. Vous l'aurez compris, le sujet était la vente du club stéphanois, actée par les deux présidents (Romeyer et Caïazzo) et dont on ne sait si elle sera effective avant la trêve hivernale.

En attendant que le futur repreneur soit connu, si il y en a un..., Pierre Ménès, lui, émet de gros doutes sur cette supposée vente. Extrait.

"Les deux présidents essayent de vendre, mais assez mollement. On verra si l'avenir me donne raison ou tort, mais je suis vraiment pas certain que l'ASSE soit vendue avant la trêve hivernale. Et je suis pas non plus certain de la volonté des deux présidents de vendre dans les conditions actuelles. En tous cas, moi si j'avais de l'argent à investir dans un club en France, ce serait certainement pas à saint-Etienne. Oui, il y a un beau stade, un public magnifique et un centre d'entraînement, mais au niveau de l'équipe, il y a tout à faire...."

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

🗣 PIAZZA, SON CRI DU COEUR ! 💚

La légende Osvaldo Piazza pose un regarde lucide sur la situation des Verts !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/fUpuSGG5tc — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 12, 2021