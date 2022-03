ASSE : Pierre Ménès encense un Vert et valide un pari totalement fou de Dupraz

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE revit depuis l’intronisation de Pascal Dupraz sur le banc de l’ASSE à la mi-décembre. Englués dans les profondeurs du classement de L1, les Verts sont toujours en danger mais affichent de plus en plus de signes encourageants dans l’optique du maintien en fin de saison.

Dimanche, le FC Metz a fait les frais de cette embellie à Geoffroy-Guichard (0-1). « Ce dimanche a commencé par la victoire très méritée des Verts face à une équipe de Metz plutôt courageuse et bien organisée défensivement mais totalement incapable de marquer. Partant de ce principe de base, c’est difficile de gagner un match, a analysé Pierre Ménès sur son blog. Pour tout dire, c’était vraiment un match d’équipes qui luttent pour le maintien, avec un niveau technique poussif. »

A contrario, ce même Ménès estime que le pari lancé par Dupraz de maintenir l’ASSE en L1 est de l’ordre du plausible au fil des semaines. « Bouanga, qui fait vraiment une belle saison, a animé le match et c’est lui qui a marqué le but de la victoire stéphanoise en contrôlant sa glissade pour envoyer une jolie demi-volée dans le but messin. Et voilà les Verts qui sortent de la zone rouge et sont même 4e sur les six derniers matchs. Bravo à Pascal Dupraz qui est bien parti pour réussir son pari. »

"Rennes recolle, Marseille s'effondre"



En battant Angers, les Rennais sont revenus à un point de l'OM, en pleine déconfiture et battu à domicile par Monaco.https://t.co/zig8FLqa7R — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 6, 2022